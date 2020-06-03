Научно-консультативный совет при Верховном суде Российской Федерации в онлайн-режиме провел заседание, сообщает пресс-служба СГЮА.

В рамках заседания обсуждался важный и актуальный для современного гражданского судопроизводства вопрос – проект Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции».

В заседании научно-консультативного совета активное участие приняла заведующая кафедрой гражданского процесса СГЮА профессор Оксана Исаенкова, которая подготовила предложения и замечания по проекту Постановления и представила свое экспертное мнение.

— Академия известна на всю страну своими выдающимися учеными-правоведами, благодаря эффективной работе которых сегодня в СГЮА сформированы и успешно функционируют семнадцать авторитетных научных школ. Уверена, что в будущем они будут также активно и продуктивно трудиться над реализацией значимых направлений государственной политики, а их научная деятельность станет еще более актуальной и востребованной на уровне региона и страны, – рассказала врио ректора СГЮА Екатерина Ильгова.