21 сентября директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – главным судебным приставом РФ, председателем научно-консультативного совета (НКС) Дмитрием Аристовым был утвержден новый состав совета, в который вошли известные ученые и юристы-практики, в том числе и заведующая кафедрой гражданского процесса СГЮА доктор юридических наук, профессор Оксана Исаенкова, являющаяся также членом административно-правовой секции НКС при Верховном суде РФ.

Основная задача совета, как координационного и совещательного органа, заключается в разработке научно обоснованных рекомендаций, изучении проблемных вопросов правоприменительной практики, а также внесении предложений по совершенствованию деятельности Федеральной службы судебных приставов.