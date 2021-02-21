Доктор социологических наук, профессор Дмитрий Зайцев высказал своё мнение об электронных опросах, которые проводятся на информационных сайтах; он отметил, что профессиональное сообщество редко рассматривает интернет-опросы в качестве эффективного метода сбора эмпирической информации.

— Доверять интернет-опросам не стоит лишь по тому, что они являются анонимными. Часто процедура методологически не проработана, выборка не определена. Такие опросы обычно не являются репрезентативными, они не способны отразить реальное отношение общественности к конкретному политику или явлению. В ряде случаев интернет-опросы используются как инструмент политической борьбы и их результаты возможно варьировать по усмотрению администратора сайта, — отметил профессор Дмитрий Зайцев.