С 1 сентября на Приволжской магистрали стартовал профилактический месячник

«Безопасную железную дорогу детям». Он предусматривает проведение многочисленных акций для несовершеннолетних, направленных на предупреждение несчастных случаев в зоне движения поездов.

Разъяснительная работа будет проводиться в формате бесед, уроков безопасности, показов тематических мультфильмов, экскурсий, мастер-классов и онлайн-лекций (в зависимости от эпидемической ситуации в регионах). Дополнительные рейды пройдут вблизи травмоопасных участков Приволжской железной дороги.

Перед началом летних школьных каникул на ПривЖД проходил профилактический

месячник «Дорога железная – не для игры» и конкурс детского рисунка «Береги свою

жизнь». Также с целью предотвращения детского травматизма в январе-августе 2021

года сотрудники Приволжской магистрали провели более 70 профилактических рейдов

вблизи железнодорожных станций и около 440 тематических лекций для

несовершеннолетних.

Благодаря проводимой работе, с начала года на полигоне Приволжской магистрали

не зарегистрировано происшествий с участием детей и подростков.

Железнодорожники призывают детей и взрослых к повышенной бдительности

вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и напоминают, что стальная

магистраль является объектом повышенной опасности.