Сотрудники АО «Саратовская ППК» и моторвагонного депо Анисовка провели профориентационное мероприятие для пятиклассников из гимназии №87 города Саратова.

На станцию Анисовка группа школьников и сопровождающих приехала на пригородном поезде. В пути следования организаторы рассказали школьникам о правилах поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры и провели тематическую викторину.

На предприятии ребята прошли инструктаж по технике безопасности, после чего посетили цех технического обслуживания и ремонта подвижного состава, а также побывали в кабине современного электропоезда. Затем учащимся показали процессы предрейсовой подготовки, технического обслуживания и ремонта моторвагонного подвижного состава. В кабинете техучёбы все желающие смогли попробовать себя в роли машиниста.

В конце мероприятия ребята приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре, посвященной железной дороге.