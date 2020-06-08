Главным приоритетом при организации предстоящего общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации является обеспечение безопасности здоровья всех участников голосования и создание максимально удобных и доступных условий для голосования.

При проведении общероссийского голосования будет применен сервис «Мобильный избиратель». Все желающие смогут проголосовать по месту нахождения в пределах своего избирательного округа.

Для реализации этой возможности необходимо лично или онлайн подать соответствующее заявление:

– в любой многофункциональный центр «Мои документы» – с 5 июня до 14:00 21 июня.

– в любую территориальную комиссию – с 5 июня до 14:00 21 июня.

– через портал «Госуслуги» – с 5 июня до 14:00 по московскому времени 21 июня.

– в любую участковую комиссию – с 16 июня до 14:00 21 июня.

При проведении общероссийского голосования появилась также возможность проголосовать заранее. Для этого можно прийти на участок, где участник голосования включен в список участников голосования, с 25 по 30 июня. Это поможет минимизировать одномоментное нахождение на участке в день голосования 1 июля большого количества людей.

Если участникам голосования удобнее проголосовать на дому, это можно сделать с 25 по 30 июня или в день голосования – 1 июля. Для этого нужно с 16 июня до 17.00 1 июля обратиться в свою участковую комиссию или передать свою просьбу через родственников или волонтеров, и заранее обговорить с членами комиссии удобные время и дату для голосования.

Обращение о голосовании на дому также можно подать и в электронном виде через портал «Госуслуги» (с 5 июня до 14.00 по московскому времени 21 июня).

Избирательная комиссия Саратовской области