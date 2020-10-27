Саратовский филиал АО «Управление отходами» стал лауреатом второго Всероссийского конкурса по отбору лучших природоохранных практик «Надежный партнер – Экология» в номинации «Лучший просветительский проект в сфере экологии».

Церемония подведения итогов конкурса прошла в дистанционном формате и транслировалась на сайте телеканала «Вместе-РФ». В ней приняли участие Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, его заместитель Елена Зленко, глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов, представители органов государственной власти регионов.

— Нашей программе экологического просвещения в этом году исполняется пять лет. За это время она неоднократно была отмечена федеральными наградами. Мы с удовольствием делимся своими наработками в этой области с коллегами из других регионов. Для определения победителей в этом конкурсе было проведено онлайн голосование и экспертное обсуждение. Такие конкурсы позволяют определить лучшие практики и в дальнейшем использовать их при реализации нацпроекта «Экология», – отметил директор Регионального оператора Саратовской области Михаил Андреев.

Всероссийский конкурс «Надежный партнер – Экология» организован Ассоциацией «Надежный партнер» совместно с Российским экологическим обществом при поддержке комитета Совета Федерации РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он направлен на отбор лучших природоохранных практик для дальнейшего тиражирования в регионах России и призван содействовать реализации нацпроекта «Экология». В нем приняли участие около 300 представителей малого, среднего и крупного бизнеса, а также некоммерческих организаций и фондов со всей страны.

Саратовский филиал АО «Управление отходами» проводит собственную программу экологического просвещения. Она ежегодно становится победителем различных конкурсов, в том числе в номинации «Экологическое воспитание и просвещение» Международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» и ряда других всероссийских премий и конкурсов. В 2019 году проекту «Фестиваль ЭКОкультуры», который стал частью программы экопросвещения, была присуждена «Национальная экологическая премия им. В.И. Вернадского».