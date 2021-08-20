На площадке Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоится обучение по программе повышения квалификации «Международное научное университетское сотрудничество на современном этапе: особенности и перспективы». В качестве организации-исполнителя выступает Центр компетенций по подготовке, переподготовке и повышению квалификации сотрудников международных служб российских образовательных организаций РАНХиГС (город Москва).

Программа предназначена для представителей международных и научных служб вузов, в том числе, руководителей и специалистов, которые занимаются вопросами организации научно-исследовательского сотрудничества своих организаций в глобальном академическом пространстве.

Целью данной программы является формирование теоретических и практических умений и компетенций, необходимых для работы в международном научном пространстве, включая организацию международной деятельности в сфере приоритетных направлений развития науки, техники и критических технологий РФ. В ходе программы будут обсуждаться особенности грантовых исследовательских и образовательных программ, вопросы публикационной активности, а также продвижение совместных научных проектов, работа в социальных научных сетях, научная дипломатия.

Период обучения – с 22 по 30 сентября 2021 года (восемь дней):

1-2 день: по шесть академических часов самостоятельного освоения теоретической части ДПП ПК с применением электронного (онлайн) курса;

3-4 дни: по восемь академических часов теоретическая часть с применением ДОТ;

5-7 дни: по восемь академических часов проектная деятельность слушателей на базе ПИУ РАНХиГС (очный формат, Саратов, улица Московская, 164);

8 день: четыре академических часа – итоговая аттестация в форме зачёта (в том числе с применением ДОТ при необходимости).

Обучение проводится за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на повышение квалификации сотрудников международных служб в рамках федерального проекта «Экспорт образования», плата за участие в программе не взимается. Проезд, проживание и питание слушатели оплачивают самостоятельно.

По завершению обучения выдаётся удостоверение о повышении квалификации федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (срок освоения Программы – 60 академических часов).

Для участия в Программе необходимо пройти регистрацию на официальном сайте Поволжского института управления имени П.А. Столыпина (piu.ranepa.ru) в разделе «Анонсы».

Контактным лицом-представителем организатора является директор Центра международных программ и проектов ПИУ РАНХиГС – координатор мероприятия Наталья Бобарыкина.