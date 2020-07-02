С 18 июня каждый четверг с 14:00 до 15:00 Центр предпринимателя “Мой бизнес” приглашает слушателей присоединиться к прямому эфиру на радио “Серебряный дождь Саратов” на 104.8 FM и поговорить на темы бизнеса и предпринимательства.

Каждый эфир – это встреча с интересными и успешными предпринимателями, новая актуальная тема, увлекательные истории успеха, сложностей и преодолений, ответы на любопытные вопросы и, конечно же, интерактив с радиослушателями. Формат прямого эфира выбран не случайно, поскольку это максимально живая форма общения без монтажа и множества дублей.

Гости эфиров – представители абсолютно разных сфер деятельности, что делает каждую программу абсолютно не похожей на предыдущую. Темы, которые поднимает Центр предпринимателя “Мой бизнес” могут быть одинаково интересны и полезны как действующим предпринимателям с внушительным опытом, так и начинающим бизнесменам, еще только формирующим свой профессиональный путь.

Кроме того, у аудитории есть прекрасная возможность не только приобрести новые знания, узнать о возможностях для развития своего бизнеса и актуальных программах поддержки, но и получить ответы на свои собственные вопросы, адресованные гостям программы.

Гостем дебютной программы 18 июня стал Александр Марченко, директор ГУП СО Бизнес-инкубатор, руководитель Центра предпринимателя “Мой бизнес”. Выпуск был посвящен истории и целям создания Центра “Мой бизнес”, а также многочисленным услугам и возможностям, которые Центр предпринимателя “Мой бизнес” предоставляет в рамках поддержки предпринимательства в нашем регионе.

Тема второго выпуска 25 июня звучала как “Финансовая поддержка бизнеса на региональном уровне”. В прямом эфире обсуждались вопросы, связанные с получением финансовой поддержки субъектами МСП, рассматривались нюансы предоставления микрозаймов на развитие бизнеса и возможность привлечения инвестиций региональными стартапами в научно-технической сфере. Гостями эфира стали: Сергей Гайдаш, директор Фонда микрокредитования СМСП Саратовской области, Гарантийного фонда СМСП Саратовской области и Олеся Орлова, директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Саратовской области.

Тема третьего эфира, который пройдет уже сегодня, 2 июля, в 14:00 по местному времени — “Как превратить хобби в бизнес при поддержке государства”. Приглашенным гостем в студии станет Наталия Аскарова, руководитель проектов Автономной некоммерческой организации “Палата ремесел Саратовской области”. В ходе беседы она расскажет о деятельности “Палаты ремесел”, различных направлениях поддержки для предпринимателей, занятых в сфере народно-художественных промыслов, о планах на будущее и, конечно же, ответит на самые интересные вопросы слушателей.

Присоединиться к эфиру можно любым удобным для вас способом:

с помощью радиоприемника на частоте 104.3 FM;

онлайн;

на смартфоне с помощью приложения AppStore или Google Play.