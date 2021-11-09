Дороги, ведущие к 136 селам Саратовской области, не будут ремонтироваться в рамках программы по ремонту дорог. Этот вопрос обсуждался на заседании комиссии в региональном парламенте.

На ремонт дорог в Саратовской области заложили полтора миллиарда рублей. Эта сумма сформирована из расчета, что на одного сельского жителя приходится три тысячи рублей.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области предложило направить деньги населенные пункты, которые входят в состав муниципальных образований сельских поселений, лишив финансирования дороги, ведущие к муниципальным образованиям городских поселений. Таким образом, дороги, ведущие к 136 селам Саратовской области не будут приводить в порядок.

Стоит отметить, что на территории Саратовской области есть села, которые относятся к городским МО, но удалены от райцентра более, чем на 100 километров, например село Лох Новобурасского района.