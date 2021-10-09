В полицию Фрунзенского района с заявлением о мошенничестве обратилась 37-летняя жительница Саратова. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Женщина обратилась к программисту чтобы создать свой интернет-сайт. Он назначил стоимость услуги в 30 тысяч рублей, а для начала работы над техническим заданием необходимо внести предоплату. Женщина согласилась и перечислила аванс «программисту» на две банковские карты. После этого специалист испарился.

Сумма ущерба составила 14 тысяч рублей. Вскоре после возбуждения уголовного дела в отдел полиции был доставлен 25-летний житель Сочи. Ранее не имевший судимость мужчина признался в совершенном. Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.