По данным Роструда России более 15 тысяч заявок подали граждане для участия в программе бесплатного переобучения в рамках нацпроекта «Демография», которая стартовала на прошлой неделе. Филиалы и партнёрские образовательные учреждения Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) в 44 регионах России уже готовы принять на обучение участников госпрограммы по 989 специальностям.

В 2022 году в Президентской академии смогут пройти обучение 115 тысяч граждан России — участников государственной программы содействия занятости.

«За первую неделю мы открыли приём на переобучение в рамках госпрограммы «Содействие занятости» сразу в 44 филиалах РАНХиГС. Около 200 программ доступны жителям Тверской области, заявки на 103 специальности можно подать в Удмуртии, более 50 программ открыты в Самарской области. В ближайшее время для участников госпрограммы будет доступна вся инфраструктура проекта на базе Президентской академии — порядка 130 образовательных учреждений во всех регионах страны», – рассказал заместитель руководителя рабочей группы программы «Содействие занятости» в РАНХиГС Олег Кондратенко.

Обучать на базе Президентской академии будут по таким востребованным направлениям, как IT-технологии, менеджмент и финансы, маркетинг и реклама, управление персоналом, дизайн и мультимедиа, девелопмент, продажи, психология и юриспруденция, госуправление и другим. Со списком направлений профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, доступных в регионе, можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение на портале «Работа России». Там же можно выбрать формат обучения: очное или дистанционное. Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика обучения — от трёх недель до трёх месяцев.

Программы обучения в этом году сформированы по востребованным в каждом конкретном регионе направлениям. Также среди новых форматов взаимодействия в рамках проекта — партнёрство с региональными центрами «Мой бизнес», где слушателям помогут начать своё дело или перейти в статус самозанятых. Кроме того, в этом году расширена целевая аудитория госпрограммы. В неё смогут войти определённые группы молодёжи (до 35 лет) и граждане, находящиеся под риском увольнения.

«Наш Институт провёл серьёзную подготовительную работу перед началом запуска проекта в 2022 году. Мы переформатировали целый ряд программ, а также разработали совершенно новые с учётом опыта прошлого года, изменившейся ситуации на рынке труда Саратовского региона и появления в проекте новых категорий обучающихся. Наши программы направлены на формирование и развитие компетенций в сфере предпринимательства, бухгалтерского и налогового учёта, проектного менеджмента, управления персоналом и закупками — компетенций, позволяющих начать и вести свой бизнес, быть востребованными специалистами, владеющими актуальными знаниями, умениями и навыками, – отметила заместитель директора Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС Виктория Коротина. – Первые программы стартуют уже в середине апреля. Приглашаем слушателей на обучение!»

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан рассчитана на период до 2024 года.

Операторами проекта выступают РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия, которые предлагают свыше 23 тысяч образовательных программ.

Подробнее об обучении в рамках проекта «Содействие занятости» в Президентской академии можно узнать на сайте www.trud.ranepa.ru. Заявку на обучении можно подать на сайте https://trudvsem.ru/.