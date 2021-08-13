Программы повышения квалификации на данный момент важны не только для сотрудников и специалистов, стремящихся к карьерному развитию, но и для студентов вузов, поскольку позволяют им сформировать комплекс базовых знаний и умений в смежных областях, востребованных в организациях всех форм собственности. Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС активно практикует проведение данных программ для студентов, предоставляя им возможность получить наряду с документом о среднем профессиональном или высшем образовании документ о дополнительном профессиональном образовании, обеспечив тем самым универсальность профессиональных и карьерных возможностей обучающихся.

За 2020/2021 учебный год на базе Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС было реализовано несколько программ повышения квалификации.

Так, программа «Проектирование и модерация организационно-деятельностных и деловых игр» успешно выполнила свои цели – освоение методологии управления проектами и передовых концепций, технологий и методов оценки и развития бизнеса, а также формирование системных знаний и компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере управления проектами.

В рамках курса была запланирована серия интерактивных онлайн-занятий по формированию организационного и содержательного контура организационно-деятельностной игры, анализу сложных кейсов в работе модератора, обучению цифровым инструментам проектирования игрового пространства для удаленных команд.

— Цифровые технологии вновь позволяют нам эффективно решать задачи реализации программ дополнительного образования. Обширная география слушателей новой Программы не стала препятствием для получения обучающимися знаний и формирования навыков в сфере, для которой ранее использовались исключительно очные форматы. Проектирование и модерация онлайн-мероприятий, в том числе игровых сессий, становится все более востребованной компетенцией, – считает руководитель Программы, заместитель директора Центра дополнительного образования Института Мария Жверанцева.

Также для студентов была организована программа повышения квалификации «Цифровые инструменты и сервисы для управленцев XXI века», в рамках которой обучающиеся в дистанционном формате знакомились с современными цифровыми инструментами, отрабатывали практические навыки работы в сессионных залах Zoom, визуализировали результаты взаимодействия удалённых команд на интерактивной доске Miro и в сервисе Trello, рассчитывали бюджет мероприятий при помощи инструментов Google.

Курс сформировал у слушателей целостное представление о цифровых инструментах и сервисах, а также позволил отработать навыки комбинирования цифровых технологий для решения учебных, профессиональных и персональных задач. «Программа была полезна для меня не только как для будущего управленца, но и как для человека, идущего в ногу с современными реалиями жизни. Полученные знания я уже успешно применяю в повседневной жизни. Отдельно хотелось бы отметить процесс обучения: разработка проекта в команде помогает участникам грамотно распределять обязанности, каждый в режиме реального времени видит сделанную работу и может дать комментарии друг другу», – поделилась мнением слушатель Программы Анна Демидова.

Цикл обучающих курсов для студентов закрыла программа повышения квалификации «Основы управления проектами». Процесс обучения студентов состоял из анализа выгод использования проектного подхода в деятельности предприятий и организаций, разбора десяти наиболее эффективных методов и инструментов управления проектами, изучения сущности пяти управленческих процессов управления проектом, выявления двенадцати ключевых навыков руководителя проекта, разбора практических кейсов внедрения и применения гибких подходов в организациях разного размера и сферы деятельности.

— Студентам очень полезен опыт участия в этих дополнительных курсах. При подготовке и реализации образовательных программ особое внимание уделяется потребностям работодателей, чтобы лица, окончившие обучение, были востребованы на рынке труда, – отмечает директор Центра дополнительного образования Елена Данилкявичене.