Программы повышения квалификации на данный момент важны не только для сотрудников и специалистов, стремящихся к карьерному развитию, но и для студентов вузов, поскольку позволяют им сформировать комплекс базовых знаний и умений в смежных областях, востребованных в организациях всех форм собственности. Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС активно практикует проведение данных программ для студентов, предоставляя им возможность получить наряду с документом о среднем профессиональном или высшем образовании документ о дополнительном профессиональном образовании, обеспечив тем самым универсальность профессиональных и карьерных возможностей обучающихся.

За 2020/2021 учебный год на базе Центра дополнительного образования ПИУ РАНХиГС было реализовано несколько программ повышения квалификации.

Так, программа «Проектирование и модерация организационно-деятельностных и деловых игр» успешно выполнила свои цели – освоение методологии управления проектами и передовых концепций, технологий и методов оценки и развития бизнеса, а также формирование системных знаний и компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности в сфере управления проектами.

В рамках курса была запланирована серия интерактивных онлайн-занятий по формированию организационного и содержательного контура организационно-деятельностной игры, анализу сложных кейсов в работе модератора, обучению цифровым инструментам проектирования игрового пространства для удаленных команд.

Цифровые технологии вновь позволяют нам эффективно решать задачи реализации программ дополнительного образования. Обширная география слушателей новой Программы не стала препятствием для получения обучающимися знаний и формирования навыков в сфере, для которой ранее использовались исключительно очные форматы. Проектирование и модерация онлайн-мероприятий, в том числе игровых сессий, становится все более востребованной компетенцией, – считает руководитель Программы, заместитель директора Центра дополнительного образования Института Мария Жверанцева.

Также для студентов была организована программа повышения квалификации «Цифровые инструменты и сервисы для управленцев XXI века», в рамках которой обучающиеся в дистанционном формате знакомились с современными цифровыми инструментами, отрабатывали практические навыки работы в сессионных залах Zoom, визуализировали результаты взаимодействия удалённых команд на интерактивной доске Miro и в сервисе Trello, рассчитывали бюджет мероприятий при помощи инструментов Google.

Курс сформировал у слушателей целостное представление о цифровых инструментах и сервисах, а также позволил отработать навыки комбинирования цифровых технологий для решения учебных, профессиональных и персональных задач. «Программа была полезна для меня не только как для будущего управленца, но и как для человека, идущего в ногу с современными реалиями жизни. Полученные знания я уже успешно применяю в повседневной жизни. Отдельно хотелось бы отметить процесс обучения: разработка проекта в команде помогает участникам грамотно распределять обязанности, каждый в режиме реального времени видит сделанную работу и может дать комментарии друг другу», – поделилась мнением слушатель Программы Анна Демидова.

Цикл обучающих курсов для студентов закрыла программа повышения квалификации «Основы управления проектами». Процесс обучения студентов состоял из анализа выгод использования проектного подхода в деятельности предприятий и организаций, разбора десяти наиболее эффективных методов и инструментов управления проектами, изучения сущности пяти управленческих процессов управления проектом, выявления двенадцати ключевых навыков руководителя проекта, разбора практических кейсов внедрения и применения гибких подходов в организациях разного размера и сферы деятельности.

Студентам очень полезен опыт участия в этих дополнительных курсах. При подготовке и реализации образовательных программ особое внимание уделяется потребностям работодателей, чтобы лица, окончившие обучение, были востребованы на рынке труда, – отмечает директор Центра дополнительного образования Елена Данилкявичене.

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