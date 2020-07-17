Выходные в Саратовской области не будут знойными.

Синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева рассказала корреспонденту «Новости Саратова», что завтра, 18 июля, ожидается переменная облачность в прилегающих к Волге районах региона, а также Правобережье. Местами будут грозы и дожди.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы достигнут 15-18 метров в секунду, на улице будет лишь от 21 до 26 градусов.

Следующие два дня пройдут без осадков, столбик термометра поднимется до 27-32 градусов.

В областном центре завтра ожидается от 23 до 25 градусов тепла и дождь, воскресенье и понедельник также пройдут без осадков, столбик термометра поднимется до 28-30 градусов.