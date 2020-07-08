Сегодня утром, 8 июля, в Вольске проходящей мимо женщиной было найдено тело мужчины. Об этом сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Утром вольчанка проходила в районе лесополосы вдоль береговой линии в ста метрах от набережной и обнаружила тело мужчины. Жительница Вольска сразу же сообщила об этом в полицию.

Медицинские работники, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины. А судебно-медицинский эксперт при первичном осмотре мужчины обнаружил ссадины и кровоподтеки в области головы.

В данный момент проводятся проверки на выявление причины смерти мужчины, начинается расследование случившегося.