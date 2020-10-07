Сегодня, 7 октября, прохожие обнаружили на лавочке у дома №7 на улице Орджоникидзе в Балашове труп женщины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело погибшей. На вид женщине около 55 лет, признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не обнаружено.

Организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, личность погибшей.

Проводится судебно-медицинское исследование в целях установления точной причины смерти женщины.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.