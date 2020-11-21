Сегодня утром, 21 ноября, саратовцы обнаружили у стройплощадки вблизи дома №187 на Огородной улице города труп мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Граждане тут же рассказали обо всем полицейским.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия. На голове, туловище и конечностях погибшего обнаружены повреждения.

Проводится проверка, судебно-медицинское исследование поможет установить точную причину смерти гражданина.

Отметим, что в соцсетях Дарья Какутина отметила, что видела на месте трагедии четыре пакета. Она намекнула, что погибший мог быть расчленен.

Горожане присоединились к обсуждению, некоторые посмеялись над этой версией, а другие выразили свое опасение ходить теперь по это улице.







