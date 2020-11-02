В Балаково граждане обнаружили утром 31 октября у администрации на улице Титова в Балаково труп мужчины. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и тело мужчины. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

Выяснилось, что скончался 48-летний житель села Матвеевка Балаковского района.

Обстоятельства трагедии устанавливаются, проводится судебно-медицинское исследование с целью определения причины смерти мужчины. После этого примут соответствующее процессуальное решение.