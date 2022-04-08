Накануне, 7 апреля, из детского сада в Волжском районе Саратова сбежали трое детей. Данную информацию опубликовала в соцсетях мать одного сбежавшего ребенка.

Он уточнила, что это произошло в детском садике «Зайчата». Воспитатели никак не отреагировали на то, что малыши выбежали без верхней одежды на улицу. К счастью, сбежавших обнаружили и привели обратно прохожие. Видя халатное отношение к происходящему работников учреждения, очевидцы вызвали полицию.

— Воспитатели находились в соседней комнате помещения детского сада, не ведая о случившемся. Детей поймали на улице прохожие и принесли обратно в сад. По словам очевидцев, воспитатели отреагировали спокойно, не пересчитав после этого оставшихся детей в группе, — рассказала саратовчанка.

Женщина отметила, что узнала о случившемся от тех же очевидцев, когда пришла забирать вечером ребенка. В подтверждение своих слов они показали ей видео.

— Воспитатели не сказали ни слова. На видео моя дочь Злата в руках у неизвестной мне женщины, которая, как оказалось, спасла моего ребенка, — пишет горожанка.