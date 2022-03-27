Прохожий нашел на улице тело мужчины в Аткарске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, сегодня, 27 марта, около семи часов утра прохожий нашел тело 44-летнего мужчины возле одного из жилых домов по улице Набережной. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала его смерть.

По словам следователей, на теле мужчины телесные повреждения не обнаружены. Проводится судебно-медицинское исследование для установления точной причины его смерти.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.