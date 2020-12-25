Жертвой мошенничества стала пожилая пара из Саратова. Об этом сообщили в городском УМВД.

Пенсионерам позвонил неизвестный и сказал о том, что нужно перевести средства через желтый банкомат, а через два дня деньги им привезут. Только так можно защитить свои сбережения.

Доверчивая чета взяла миллион рублей и поехала в торговый центр, выполнять что сказали. К счастью, прохожий по имени Армен остановил их, за что получил благодарность от полиции. Ему показалось странной эта ситуация.

Поэтому сумма ущерба составила только 400 тысяч рублей.

На следующий день мошенники позвонили паре снова, представились полицейскими и уже начали угрожать.

Отмечается, что это не единственный случай, когда злоумышленники выдают себя за правоохранителей для получения своей выгоды.