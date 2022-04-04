Прохожий попросил позвонить и скрылся вместе с телефоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

По словам пострадавшей 71-летней жительницы Солнечного поселка, днем на улице Антонова незнакомец попросил воспользоваться ее сотовым телефоном.

— Мужчина совершил звонок, поблагодарил за отзывчивость, завел разговор ни о чем и лишь когда он скрылся, саратовчанка поняла, что ее телефон «ушел» вместе с незнакомцем, — рассказали в ведомстве.

В заявлении женщина указала, что приобрела гаджет прошлом году за 11,6 тысяч рублей.

По случаю возбуждено уголовное дело за мошенничество. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска – им оказался 43-летний саратовец, ранее трижды судимый за кражи.

Похищенное мужчина сдал в комиссионный магазин, а деньги потратил. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.