Саратовская компаний «Рубеж» представила свою продукцию на международной выставке по безопасности «INTERSEC 2020», которая проходила в Дубаи. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Основные разделы выставки посвящены коммерческой, информационной, пожарной безопасности и интеллектуальной системе управления «умный дом».

При поддержке министерства экономического развития области и регионального Центра поддержки экспорта свою продукцию на выставке представила саратовская компания — производитель технических систем обеспечения безопасности «Рубеж». Участие компании организовано благодаря реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного майским указом Президента России Владимира Путина.

Продукция компании представлена во всех ключевых сегментах отрасли: охранно-пожарная сигнализация, противопожарная автоматика, видеонаблюдение, системы контроля и управления доступом, системы оповещения и управления эвакуацией.