В Саратовской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества», который проводится среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда» в целях развития и распространения эффективных практик наставничества. Он инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

— наставничество в области повышения производительности труда;

— наставничество в профессиональном самоопределении;

— наставничество в профессиональном развитии молодежи;

— наставничество в области прорывных технологий.

Чтобы стать участником, необходимо в министерство экономического развития области подать заявку, заверенную руководителем организации и печатью организации; презентацию проекта в формате MS PowerPoint и PDF размером не более 150 мегабайт или в виде ссылки на видеоролик; согласие на обработку персональных данных.

Подать заявку на участие возможно по одной или нескольким номинациям. Заявка и информационные материалы представляются в печатном виде и на электронном носителе.

Впоследствии они оцениваются членами экспертной группы по критериям: результативность, уникальность, возможности тиражирования и масштабирования практики.

Результаты публикуются на сайте: http://mineconom.saratov.gov.ru.

Прием документов на участие в конкурсе проводится с 12 апреля по 25 мая включительно с 10:00 до 17:00 часов по адресу: Саратов, улица Московская, 72, кабинет 1009. Контактные телефоны: (8452) 26-27-06, 26-47-93, e-mail: mineconomy@saratov.gov.ru.