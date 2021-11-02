Мусоросортировочные комплексы и мусороперегрузочные станции Саратовской области перешли на зимний режим работы. На концессионных объектах запущены котельные установки «ТКУ-1000», которые работают на экологически безопасном возобновляемом энергоносителе. С помощью отапливаются сортировочные цеха, подсобные помещения и административные здания.

Отопительные системы производственных объектов работают исключительно на древесине, которая была доставлена после проведенных опиловок в парках и на улицах городов. Чтобы крупные куски деревьев стали дровами их площадках для обработки крупногабаритных отходов вручную отбирают и распиливают. Для компании это биовозобнавляемое топливо. Данная мера позволяет уменьшить объемы отходов, подлежащих захоронению, сократить общепроизводственные расходы предприятия и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

—Мощность и КПД наших котельных позволяют обеспечивать предприятия теплом даже при тридцатиградусных морозах. Воду мы берем из собственных скважин. При проектировании объектов мы старались придерживаться двух моментов. Первое —самообеспечение необходимыми ресурсами, второе — это особенности экономики замкнутого цикла. Благодаря такому подходу опилы деревьев идут не на захоронение, а на обогрев инфраструктуры, — отметил ведущий инженер филиала АО «Ситиматик» Станислав Ковальский.

Концессионные объекты Саратовского филиала АО «Ситиматик» построены и функционируют полностью в соответствии с требованиями современного законодательства в области охраны окружающей среды и защищают экосистему региона. Работа новой коммунальной инфраструктуры, построенной в рамках концессионного соглашения с Правительством области, позволяет снизить негативное влияние образующихся твердых коммунальных отходов на окружающую среду и способствует ликвидации ранее накопленного экологического ущерба.