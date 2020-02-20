На заводе «СЭПО» может прекратиться производство легендарных холодильников «Саратов». Об этом на странице в социальной сети губернатора Саратовской области Валерия Радаева рассказала одна из работниц предприятия.

По словам женщины, 18 февраля рабочим было объявлено о прекращении производства холодильников и сокращении 470 сотрудников.

В пресс-службе регионального министерства промышленности и энергетики прокомментировали ситуацию, отметив, что причиной закрытия производственной линии может являться неэффективная работа руководства завода.

— «СЭПО-ЗЭМ» является частным предприятием, и, как и в любом подобном случае, решение об оптимизации той или иной производственной линии принимается собственниками и акционерами. Зачастую такие шаги вызваны неэффективной работой менеджмента организации.

На данный момент производство холодильного оборудования является нерентабельным для предприятия по причине высокого уровня конкуренции на рынке, что также явилось причиной принятия такого решения.

По состоянию на 20 февраля руководство предприятия не подавало уведомление о планируемом высвобождении персонала. Если такое решение все же будет принято, то на урегулирование ситуации и недопущение сокращения сотрудников будет три месяца, — рассказали в ведомстве.

Напомним, производство холодильников «Саратов» началось в 1951 году. К 1962 году на «СЭПО» произвели миллион этих бытовых приборов. Они экспортировались в 40 стран мира, включая Великобританию и Германию. Холодильник «Саратов» стал одним из символов города, наряду с калачом и гармошкой.

Кроме холодильных агрегатов на «СЭПО» производят продукцию военного назначения. Предприятие стало известным после того, как на заседании регионального правительства 18 февраля 2016 года губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил руководителю завода Евгению Резнику производить на заводе iPhone 7.

— Давайте произведем Iphone 7 на базе вашего производства, — сказал тогда глава региона.

— У нас не хватит денег купить лицензию. Это очень серьезный вопрос, — ответил ему Резник.

Этот диалог широко разошелся в региональных и федеральных СМИ и превратился в мем.