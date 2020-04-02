Спикер госдумы РФ Вячеслав Володин предложил инициативу поддерживать от государства предприятия производящие медицинские маски и антисептики, сообщает пресс-служба российского парламента.

— В сложившейся ситуации было бы правильно за счет грантовой поддержки малого и среднего предпринимательства увеличить производство масок и дезинфицирующих средств, дефицит которых сегодня есть, — сказал Вячеслав Володин.

Эта тема будет обсуждаться в ходе совещания госдумы с Правительством России на следующей неделе.