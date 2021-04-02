Член Общественной палаты города Саратова Алексей Прокаев отметил важность нового пляжа для областного центра.

— В Саратове уже не первый год говорится о создании собственного пляжа, который был бы по-настоящему общедоступным, то есть удобным в пользовании для всех без исключения горожан. Понятно, что есть «Городские пески», но это еще доехать нужно, а тут он будет в доступности на набережной.

Мы как горожане, и я лично, долго ждали наступления этого события. Очень рад, что сейчас оно воплощается в жизнь. По инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина идет строительство большого пешеходного кольца и финальный аккорд здесь – благоустройство набережной и создание нового пляжа. Я сам люблю прогуляться по улице Волжской, проспекту Кирова, в этом году добавилась площадь, а Рахова облагородили еще в прошлые годы. Отрадно осознавать, что ожидание заканчивается, и мы уже можем не только надеяться, но и наблюдать за завершением процесса в реальном времени.

Отдельно хочу заметить, что такой подход к созданию пешеходной зоны, который продемонстрировал Вячеслав Володин, говорит о глубоком знании и понимании саратовских традиций. Ведь создание пляжа на новой набережной не просто дает горожанам комфортабельное место для здорового отдыха, но и возвращает им реку, волжские просторы.

Все мы, жители Саратова, ждем окончания работ и уверены, что планы по устройству пляжа будут успешно реализованы, — отметил Прокаев.