Прокуратура Дергачевского района выявила нарушения исполнения законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Во время мониторинга было выявлено свыше 60 сайтов, где посетителям предлагалось купить медицинские справки. Сделать это можно было без регистрации.

При этом законом установлена уголовная ответственность за подделку документов.

Прокуратура района обратилась в суд с иском о признании этой информации запрещенной в РФ. Эти требования удовлетворены.