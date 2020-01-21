Саратовские прокуроры нашли в Интернете сайта, которые занимаются продажей сертификатов о сдаче ЕГЭ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Так, сотрудниками надзорного ведомства было выявлено более 40 сайтов, где была информация о свободном приобретении поддельного документа. При этом регистрация на этих порталах не требовалась.

Подобные ресурсы подрывают образовательную систему и побуждают к противоправным действиям несовершеннолетних.

Прокуратура направила в суд административный иск о признании данных сайтов запрещенными. Орган исполнительной власти удовлетворила просьбу. Сейчас все незаконные ресурсы заблокированы, а информация изъята из публичного доступа.