Прокуратура Аркадакского района выявила нарушения исполнения водного и земельного законодательства. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Установлено, что в 2013 году местная администрация передала в аренду на 49 лет физическому лицу за символическую плату земельный участок площадью более 100 квадратных метров с находящимся на нем водным объектом – ручьем, имеющим гидравлическую связь с рекой Большие Сестренки и находящимся в федеральной собственности. В последующем на земельном участке была построена плотина, в связи с чем на участке образовался пруд.

В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации пруды, образованные на руслах рек, отнесены к федеральной собственности.

Законных оснований для передачи водного объекта не было. С целью устранения нарушений закона прокурором в адрес главы района внесено представление о расторжении договора аренды, которое рассмотрено и удовлетворено.

В результате вмешательства прокуратуры договор аренды расторгнут, земли водного фонда возвращены в собственность государства, соответствующие сведения внесены в ЕГРН.