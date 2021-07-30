Прокуратура Саратова контролирует техсостояние и проведение аварийно-ремонтных работ на сетях водоснабжения ООО «КВС-Саратов». Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Сегодня в 15:40 произошел порыв на сетях холодного водоснабжения на Большой Горной улице. По этой причине возможно ограничение подачи холодной воды в дома Кировского района Саратова.

Надзорное ведомство контролирует возобновление штатной работы и подачи коммунальных услуг, организацию подвоза воды в многоквартирные дома и социально значимые объекты.