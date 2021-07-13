По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко ведомством организована проверка по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса.

Напомним, сегодня около 7:05 у дома №57 на улице Танкистов в Саратове столкнулись микроавтобус маршрута №10 и грузовик «Фотон». По предварительным данным, все произошло из-за того, что у шофера общественного транспорта отказали тормоза.

Пассажиры маршрутки получили травмы, шестерых с разными травмами доставили в больницу, двух женщин и мужчину госпитализировали.

На место аварии выехал и.о. прокурора Кировского района Саратова.

В ходе проверки будут выяснены причины и условия, которые могли привести к случившемуся, установят, в каком состоянии был водитель, соблюдал ли он ПДД и были ли у него ранее административные правонарушения на дорогах и в части трудовой дисциплины.

Проверят и сам транспорт на предмет определения его технического состояния, наличия неисправностей в момент ДТП, организация технического обслуживания и ремонта.

При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.

Напомним, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил зампреду правительства Александру Соловьеву выяснить причины столкновения и проанализировать безопасность работы общественного транспорта, минздраву – оказать всю необходимую помощь пострадавшим.