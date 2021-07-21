Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту смерти в одном из медицинских учреждений Саратова 17-летней жительницы области.

По предварительной информации несовершеннолетняя поступила в тяжелом состоянии в одну из больниц. Ей оказывали необходимую медицинскую помощь, но девушка скончалась. Причина смерти устанавливается.

Проводится проверка, которая находится на контроле.

Предстоит выяснить, в каких условиях жила девочка, дать оценку действиям законных представителей, причинам и условиям, способствовавшим данным обстоятельствам.

По результатам, при наличии оснований, прокуратура примет меры реагирования.

Напомним, свою проверку начали и следователи.