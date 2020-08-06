Прокуратура Саратовской области выявила нарушения при проведении аукциона по строительству Дворца водных видов спорта в Саратове с начальной ценой свыше 154 миллиона рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выяснилось, что Единая комиссия ГКУ СО «Управление капитального строительства» в июне признала заявку ООО «С.И.Т.И.» не соответствующей требованиям документации, а заявку ООО «Волжские разливы» — соответствующей, поэтому вторая организация выиграла. Но это решение принято необоснованно, потому что необходимые бумаги были.

В отношении членов комиссии возбудили три дела об административных правонарушениях, их рассмотрит ФАС региона.

За ходом дел следит прокуратура.

Напомним, объект планируется достроить 30 октября. Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев ставил срок до конца 2019 года.