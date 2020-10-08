Прокуратура Саратовской области проанализировала сведения о преступлениях, а также тех кто их совершал — иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Речь идет о периоде с января по сентябрь 2020 года. Всего за это время зарегистрировано 219 преступлений, на 3,8 процента выше, чем за аналогичный период 2019 года. Из них 32 — особо тяжкие, 48 — тяжкие, 62 — средней тяжести, 77 — небольшой тяжести.

В основном это кражи (70), квартирные — 17, незаконный оборот наркотиков — 32, причинение тяжкого вреда здоровью — шесть, в том числе со смертельным исходом — два, 11 мошенничеств, 14 грабежей.

Больше всего преступлений совершается в Ленинском районе — 23, на втором месте Кировский — 18, тройку замыкает Заводской — 14. В Октябрьском районе — 23, по три в Волжском и Фрунзенском — по три.

В Саратовской области лидером такого же рейтинга является Энгельс — 31, Саратовский район — 15, Озинский район — 13, Балаково — 12.