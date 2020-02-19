Заместитель главы Саратова Михаила Исаева заплатит штраф за игнорирование запроса прокуратуры, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура направила в адрес саратовского мэра требование о предоставлении информации о проводимой программе переселения из аварийного жилья. В указанный законом срок ответ от мэрии в адрес прокуроров не поступил. Те обиделись и возбудили на заместителя главы администрации, курирующего этот вопрос, его имя надзорники не раскрывают, но, скорее всего речь идет об Ирине Солошенко, административное дело.

Суд оштрафовал заместителя мэра на две тысячи рублей. Позже это решение подтвердил областной суд.