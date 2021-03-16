Прокуратура Воскресенского района выявила нарушения соблюдения земельного законодательства и законодательства о погребении и похоронном деле. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В Елшанском МО были девять сельских общественных кладбищ, земли для которых использовались без правоустанавливающих документов, без проведения межевания и определения границ земельных участков.

Не был осуществлен их кадастровый учет и не зарегистрировано право муниципальной собственности на земельные участки.

Прокуратура направила в суд иск о признании бездействия местных чиновников. Их обязали зарегистрировать право собственности на участки, что те и сделали.