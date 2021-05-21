Вольская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения законодательства об охране объектов культурного наследия. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что объект культурного наследия регионального значения «Пожарная каланча» 2-я половины XIX века» в Вольске находится в неудовлетворительном состоянии. Краска на цоколе отслоилась, имеются проблемы со стенами, кирпичной кладкой, разрушена кладка отливов карнизной части стены, а на некоторых отливах нет кровли. Наблюдается деформация покрытия крыши здания, местами кровля смотровой площадки башни отсутствует полностью, частично отсутствует остекление световых проёмов пожарной каланчи, световые проёмы закрыты фанерными щитами.

На фасаде нет таблички со сведениями о здании-памятнике.

С целью устранения нарушений закона прокурором в адрес собственника объекта внесено представление. Приведение объекта культурного наследия в нормативное состояние контролируется прокуратурой.