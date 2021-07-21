Прокуратура области проводит проверку по вопросу нарушения жилищных прав жителей многоквартирного дома № 4 по улице Вишневая Саратова при проведении капитального ремонта кровельного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что для проведения капитального ремонта между некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в Саратовской области» и ООО «Барко строй» заключен договор на ремонт крыши.

В ходе ремонтных работ кровельного покрытия во время прошедших дождей были затоплены несколько квартир жителей верхних этажей дома. Администрация Ленинского района вместе с жителями дома определяет сумму материального ущерба.

Чтобы устранить выявленные нарушения прокуратура внесла представление генеральному директору организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в Саратовской области». Устранение выявленных нарушений контролируется прокуратурой.