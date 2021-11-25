Прокуратура обжаловала приговор застройщику Алексею Абасову и еще 11 фигурантам дела о мошенничестве с застройкой.

Абасов и его бывшая супруга Галина Чернова обвинялись в создании преступной группировки, которая под предлогом инвестирования в строительство выманивали у населения деньги. Общая сумма ущерба составила более миллиарда рублей. Помимо мошенничества фигуранты дела обвиняются в отмывании денег.

Суд состоялся 11 ноября. Суд оправдал семь человек, не найдя состава преступлений, еще пять человек получили наказание только за мошенничество.

Прокуратура обжаловала приговор, заявив, что суд не указал по каким причинам он принял одни доказательства и отверг другие.