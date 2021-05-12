Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту ДТП, в результате которого пострадали пассажиры маршрутного такси. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Утром 12 мая столкнулись Skoda, за рулем которой был полицейский, и ГАЗель, оба шофера и три пассажира общественного транспорта обратились за помощью.

Правоохранители выяснят причины и условия, которые способствовали возникновению аварии, как водитель соблюдал режим труда и отдыха, наличие у водителя административных правонарушений в области дорожного движения и нарушений трудовой дисциплины.

В отношении полицейского назначена служебная проверка. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.