Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту смерти 14-летней девочки из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.

8 ноября около 22:00 мать подростка обнаружила ее мертвой в ванной. Отметим, что в комнате стоял газовый котел, по предварительной версии, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом.

Следователи проводят проверку, прокуратура выяснит, в каких условиях жила девочка, какие причины и условия привели к трагедии. При наличии оснований рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.