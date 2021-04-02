По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка после сообщений в СМИ о пищевом отравлении воспитанников детсада в Октябрьском районе Саратова. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Его сотрудники вместе с органами контроля выясняют, как были организованы вопросы организации питания и обеспечения безопасности жизни и здоровья воспитанников образовательного учреждения.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.