Прокуратура Александрово-Гайского района контролирует ход проведения проверки по факту пожара в жилом доме, в результате которого пострадало три человека, в том числе несовершеннолетний ребенок.

Сегодня, 28 июня, днем в одном из жилых домов по улице Привокзальной села Александров-Гай произошел пожар. Жилое помещение поджог 56-летний безработный мужчина.

В результате возгорания сам гражданин, его 54-летняя сожительница и их совместный 11-летний ребенок получили ожоги и были госпитализированы в медицинское учреждение. На место происшествия выезжал прокурор района Дмитрий Кривошеев.

Следователи выясняют обстоятельства случившегося.