По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорное ведомство организовало проверку после разлива нефти на трассе в Красноармейском районе.

Сегодня утром, 29 апреля, на федеральной трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» у села Луганское столкнулся нефтевоз КамАЗ и Toyota Land Cruiser.

В результате встречного удара большегруз опрокинулся и упал, повредилась емкость с мазутом, который разлился на дорогу.

Спецслужбы устраняют последствия аварии, на место происшествия выехал Красноармейский межрайонный прокурор. В ходе проверки будут установлены обстоятельства аварии, размер причиненного окружающей среде вреда и дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.