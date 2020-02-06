Прокуратура обжалует решение Волжского суда, который не стал отстранять министра здравоохранения области от должности. Об этом корреспонденту информпортала «Новости Саратова» подтвердили в пресс-службе суда.

— Сегодня было внесено представление от надзорного органа. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, 17 января на Наталью Мазину завели уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий». 29 января следователи подали ходатайство об отстранении министра от должности на время расследования.

Перед слушанием чиновница пообщалась с журналистами и заявила, что не считает себя виновной, а с 30 января и вовсе ушла в отпуск на время следствия. Судья Никита Вдовин решил не отстранять Мазину от должности.