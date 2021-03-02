Прокуратура Саратовской области провела экстрадиционную проверку в отношении 42-летнего жителя Кыргызской Республики. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что мужчину разыскивали с ноября 2015 года. В Бишкеке он без причин, угрожая ножом, избил мужчину и причинил ему имущественный вред. Его доставили в полицию, где гражданин набросился на участкового.

Поэтому на него заводили уголовное дело и отпускали под подписку о невыезде, а поскольку он нарушил ее, суд постановил взять злоумышленника под стражу.

На сегодняшний день гражданин находится в Вольском районе, гражданство РФ он получил в 2009 году.

Поскольку по кодексу УК жителей РФ не выдают для наказания другому государству, прокуратура не задерживала мужчину. Подготовлено заключение о невозможности его выдачи правоохранителям республики для уголовного преследования.