Прокуратура Краснопартизанского района провела Саратовской области выявила нарушения исполнения законодательства о защиты несовершеннолетних от информации, негативно влияющей на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В интернете выявили четыре сайта, где была размещена информация об изготовлении оружия, в том числе обреза и бомбы, в домашних условиях.

За эти действия предусмотрена уголовная ответственность, поэтому прокуратура района направила в суд иск о признании информации запрещенной к распространению в РФ.

Эти требования удовлетворены.