Прокуратура Озинского района Саратовской области вернули в муниципальную собственность водопровод, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В прошлом году администрация района передала производственному кооперативу «Нептун» в аренду 11 километров водопровода, три водонапорные башни и две насосные станций. При этом не была оценена стоимость передаваемого муниципального имущества.

Прокуратура внесла через суд потребовала признать сделку ничтожной. В результате водопровод был возвращен муниципалитету.